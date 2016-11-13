На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер
Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в Киеве сегодня, 13 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет облачно, ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура около 0°.
На Украину обрушился обещанный снег, ожидаются метели (фото, видео)
В КГГА обратились к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах во время непогоды. Кроме того, киевлянам советуют отдать предпочтение общественному транспорту и, по возможности, ограничить передвижение на собственных авто.
Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь с 12 на 13 ноября из-за неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях.
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