На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер

10:53, 13 ноября 2016
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Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в Киеве сегодня, 13 ноября.

Синоптики предупреждают киевлян о осложнения погодных условий 13 ноября / Фото УНИАН
Синоптики предупреждают киевлян об осложнении погодных условий 13 ноября / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет облачно, ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура около 0°.

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В КГГА обратились к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах во время непогоды. Кроме того, киевлянам советуют отдать предпочтение общественному транспорту и, по возможности, ограничить передвижение на собственных авто.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь с 12 на 13 ноября из-за неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях.

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