Шесть областей Украины пострадали от непогоды
В ночь с 12 на 13 ноября из-за непогоды без света остались жители 275 населенных пунктов в шести областях Украины.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 12 на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях, а именно: Хмельницкая – 114 н.п., Тернопольская – 83 н.п. Ивано-Франковская – 37 н.п., Житомирская – 16 н.п., Винницкая – 15 н.п., Волынская – 10 н.п", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, в Украину уже пришли снегопады, о которых ранее предупреждали синоптики и прогнозировали до 25 сантиметров снега.
Толстый слой снега уже выпал в Карпатах. Также засыпало Львов. В столице снег начался вечером в субботу, 12 ноября.
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