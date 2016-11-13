На Украину обрушился обещанный снег, ожидаются метели (фото, видео)

08:00, 13 ноября 2016
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В Украину уже пришли снегопады, о которых ранее предупреждали синоптики и прогнозировали до 25 сантиметров снега.

/ Фото УНИАН
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях сегодня / Фото УНИАН

Толстый слой снега уже выпал в Карпатах. Также засыпало Львов.

В столице снег начался вечером в субботу, 12 ноября.

Киевляне уже делятся в соцсетях фото и видео первого снега.

#киев #ночь #первыйснег #свет

Фото опубликовано пользователем Евгений Моры (@evgeniymori)

А вот и #снег . Ждем с утра в #киев белого полотна и хорошего настроения

Фото опубликовано пользователем Максим Якушко (@max.yakushko)

#спервымснегом #киев

Видео, опубликованное пользователем Natali Rodnaya (@nataliyarodnaya3)

13 ноября активный циклон обусловит сложные погодные условия: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Циклон из Италии уже близко: синоптики предупредили украинцев о снеге и штормовом ветре (карта)

Также в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди.

По Киеву 13 ноября также ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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