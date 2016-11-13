На Украину обрушился обещанный снег, ожидаются метели (фото, видео)

В Украину уже пришли снегопады, о которых ранее предупреждали синоптики и прогнозировали до 25 сантиметров снега.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях сегодня / Фото УНИАН

Толстый слой снега уже выпал в Карпатах. Также засыпало Львов.

В столице снег начался вечером в субботу, 12 ноября.

Киевляне уже делятся в соцсетях фото и видео первого снега.

#киев #ночь #первыйснег #свет Фото опубликовано пользователем Евгений Моры (@evgeniymori) Ноя 12, 2016 at 2:28 PST

А вот и #снег . Ждем с утра в #киев белого полотна и хорошего настроения Фото опубликовано пользователем Максим Якушко (@max.yakushko) Ноя 12, 2016 at 3:39 PST

#спервымснегом #киев Видео, опубликованное пользователем Natali Rodnaya (@nataliyarodnaya3) Ноя 12, 2016 at 3:52 PST

Видео, опубликованное пользователем Ирусик (@iri_nka85) Ноя 12, 2016 at 4:02 PST

Утро, 13 ноября: -1..0°С, облачно с прояснениями, снег. Влажность: 92%. Ветер северо-восточный, 3.7 м/сек. #киев — Погода в Киеве (@kiev_weather) November 13, 2016

13 ноября активный циклон обусловит сложные погодные условия: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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Также в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди.

По Киеву 13 ноября также ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.