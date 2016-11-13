На Украину обрушился обещанный снег, ожидаются метели (фото, видео)
В Украину уже пришли снегопады, о которых ранее предупреждали синоптики и прогнозировали до 25 сантиметров снега.
Толстый слой снега уже выпал в Карпатах. Также засыпало Львов.
В столице снег начался вечером в субботу, 12 ноября.
Киевляне уже делятся в соцсетях фото и видео первого снега.
Утро, 13 ноября: -1..0°С, облачно с прояснениями, снег. Влажность: 92%. Ветер северо-восточный, 3.7 м/сек. #киев— Погода в Киеве (@kiev_weather) November 13, 2016
13 ноября активный циклон обусловит сложные погодные условия: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
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Также в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди.
По Киеву 13 ноября также ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°