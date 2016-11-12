Киевлян призывают не пользоваться авто во время снегопада 13 ноября

22:59, 12 ноября 2016
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Городская власть призывает киевлян не пользоваться личными автомобилями во время снегопада в воскресенье, 13 ноября.

С ночи 13 ноября и до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад / Фото УНИАН
С ночи 13 ноября и до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад / Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по данным синоптиков, начиная с ночи 13 ноября и до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад.

«Городская власть обращается ко всем водителям с просьбой по возможности не пользоваться в воскресенье личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это очень необходимо для качественной и своевременной уборки снега в условиях снегопада и значительно ускорит работу коммунальных служб, а также позволит избежать возникновения заторов на дорогах города», - говорится в сообщении.

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Кроме того, добавили в горадминистрации, учитывая сложные погодные условия, в воскресенье будет перекрыт въезд в город крупногабаритного транспорта.

В КГГА напомнили, что к работе готовы 318 единиц снегоуборочных автомобилей и около 400 единиц техники для уборки в межквартальных проездах, а в случае затяжных снегопадов подписаны договоры на привлечение дополнительно 183 единиц техники сторонних организаций.

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