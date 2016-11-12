В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
В центральной части Италии в провинции Риети в субботу, 12 ноября, произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии.
Согласно данным сейсмологов, подземный толчок был зарегистрирован в 15.43 (16.43 по Киеву), его эпицентр находился на глубине 10 километров.
Информации о возможных разрушениях в результате землетрясения не поступало, однако проверки продолжаются.
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Как сообщал УНИАН, в последнее время Италию потрясли несколько землетрясений. Последний, магнитудой 4,8, был зафиксирован в Перудже в ночь на 3 ноября. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.
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