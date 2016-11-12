Главам ОГА приказали не покидать области во время ожидаемой непогоды

16:50, 12 ноября 2016
2814
0

По сообщению Укргидрометцентра, с 13 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение.

Фото УНИАН
С 13 ноября в девяти областях объявлено штормовое предупреждение / Фото УНИАН

Председатели областных государственных администраций во время ожидаемого ухудшения погодных условий должны находиться на территории подконтрольных областей, а также должны обеспечить круглосуточную деятельность оперативных штабов по противодействию чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС заявили, что готовы к ликвидации последствий снегопада

Это вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ, первый заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Геннадий Зубко подчеркнул после заседания межведомственного оперативного штаба, сообщается на Правительственном портале.

"Главы ОГА, где объявлено штормовое предупреждение, должны в рамках межрегионального сотрудничества обеспечить координацию с подразделениями «Укравтодора» и ГСЧС. Важно привлечь достаточное количество техники и групп спасателей для обеспечения магистральных проездов и возможной эвакуации людей с участков с затрудненным проездом", - отметил Зубко.

Из-за снегопада грузовикам ограничат въезд в Киев 13 ноября

"Соответствующие подразделения должны быть готовы максимально быстро оказать необходимую помощь людям, которые могут пострадать в результате нарушения энергоснабжения или заторов на трассах", - предупредил Зубко.

По сообщению Укргидрометцентра, с 13 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега и понижение температуры воздуха, что может привести к усложнению функционирования систем жизнеобеспечения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей