Главам ОГА приказали не покидать области во время ожидаемой непогоды

По сообщению Укргидрометцентра, с 13 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение.

С 13 ноября в девяти областях объявлено штормовое предупреждение / Фото УНИАН

Председатели областных государственных администраций во время ожидаемого ухудшения погодных условий должны находиться на территории подконтрольных областей, а также должны обеспечить круглосуточную деятельность оперативных штабов по противодействию чрезвычайным ситуациям.

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Это вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ, первый заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Геннадий Зубко подчеркнул после заседания межведомственного оперативного штаба, сообщается на Правительственном портале.

"Главы ОГА, где объявлено штормовое предупреждение, должны в рамках межрегионального сотрудничества обеспечить координацию с подразделениями «Укравтодора» и ГСЧС. Важно привлечь достаточное количество техники и групп спасателей для обеспечения магистральных проездов и возможной эвакуации людей с участков с затрудненным проездом", - отметил Зубко.

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"Соответствующие подразделения должны быть готовы максимально быстро оказать необходимую помощь людям, которые могут пострадать в результате нарушения энергоснабжения или заторов на трассах", - предупредил Зубко.

По сообщению Укргидрометцентра, с 13 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега и понижение температуры воздуха, что может привести к усложнению функционирования систем жизнеобеспечения.