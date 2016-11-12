На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла

Сейчас в Японии проверяют, не повлияло ли землетрясение на АЭС в Фукусиме.

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На восточном побережье Японии в 65 километрах от города Сендая произошло землетрясение магнитудой в 6,2 балла, сообщает Геологическая служба США.

Толчки произошли 12 ноября в 6:43 по местному времени (11 ноября, 23:42 по Киеву).

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В то же время японское метеорологическое агентство сообщило, что "деструктивного цунами с Тихого океана не ожидается".

Сейчас в Японии проверяют, не повлияло ли землетрясение на АЭС в Фукусиме.

Как сообщал УНИАН, ранее подземный толчок магнитудой 6,1 балла был зарегистрирован в центральной Италии, в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия. Эпицентр землетрясения находился на глубине 90,8 километра.