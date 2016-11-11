Циклон из Италии уже близко: синоптики предупредили украинцев о снеге и штормовом ветре (карта)

19:23, 11 ноября 2016
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Вечером 12 ноября циклон из Италии подойдет к западным областям Украины - там начнутся осадки, дождь и снег, а также усилится ветер до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду.

Циклон из Италии 12 ноября ворвется на запад Украины / Фото УНИАН
Циклон из Италии 12 ноября ворвется на запад Украины / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Температура завтра будет невысокой, днем в пределах 0-7 градусов тепла.

Из-за снегопада грузовикам ограничат въезд в Киев 13 ноября

"В воскресенье циклон уже полностью завладеет синоптической ситуацией в Украине: будет идти снег, мокрый снег будет налипать, возможны метели, на юге будут лить сильные дожди на фоне штормового ветра", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, в выходные ожидаются магнитные бури.

Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 13 ноября, во многих областях Украины ожидаются сложные погодные условия. По Киеву ожидаются сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы.

На карте - прогноз на субботу
На карте - прогноз на субботу Карта касается северной части Украины

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