В Джорджии горит более 4000 га леса
Площадь лесного пожара в американском штате Джорджия увеличилась до 4100 га.
С огнем борются 9 бригад пожарных, с неба им помогают два вертолета сообщает 11alive.com.
Юг Австралии охватили лесные пожары
По словам спасателей, пожары, которые горят сразу в нескольких соседних штатах, приведут к загрязнению воздуха. Кроме того, из-за ветра направление огня может часто меняться.
Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.
Причина возгорания пока неизвестна.
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