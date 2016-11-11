В Джорджии горит более 4000 га леса

16:06, 11 ноября 2016
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Площадь лесного пожара в американском штате Джорджия увеличилась до 4100 га.

Reuters
Reuters

С огнем борются 9 бригад пожарных, с неба им помогают два вертолета сообщает 11alive.com.

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По словам спасателей, пожары, которые горят сразу в нескольких соседних штатах, приведут к загрязнению воздуха. Кроме того, из-за ветра направление огня может часто меняться.

Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Причина возгорания пока неизвестна.

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