В Стокгольме выпало рекордное за 111 лет количество снега (фото, видео)
В Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.
По словам метеорологов, утром в шведской столице выпало около 21 см снега, позже добавилось еще 15-20 см, сообщает The Local.
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Внезапный снегопад парализовал движение автотранспорта. Автобусы не ходили, а водителям пришлось оставлять свои машины прямо на дороге.
Жителей города призвали по возможности работать из дома. Из-за снегопада закрыли некоторые школы.
IN PICTURES: Proof Swedes may actually be the toughest people on earth https://t.co/FSmuEcaQ3f #winter #snow #stockholm #snökanon pic.twitter.com/zVbPidxC0l— The Local Sweden (@TheLocalSweden) November 9, 2016
Напомним, в белорусском Витебске с начала ноября выпало 16 см снега. Таким образом, в городе был побит рекорд почти 70-летней давности.
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