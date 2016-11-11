В Стокгольме выпало рекордное за 111 лет количество снега (фото, видео)

В Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.

Снегопад в Швеции / Reuters

По словам метеорологов, утром в шведской столице выпало около 21 см снега, позже добавилось еще 15-20 см, сообщает The Local.

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Внезапный снегопад парализовал движение автотранспорта. Автобусы не ходили, а водителям пришлось оставлять свои машины прямо на дороге.

Жителей города призвали по возможности работать из дома. Из-за снегопада закрыли некоторые школы.

Напомним, в белорусском Витебске с начала ноября выпало 16 см снега. Таким образом, в городе был побит рекорд почти 70-летней давности.