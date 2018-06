В Стокгольме выпало рекордное за 111 лет количество снега (фото, видео)

По словам метеорологов, утром в шведской столице выпало около 21 см снега, позже добавилось еще 15-20 см, сообщает The Local.

Внезапный снегопад парализовал движение автотранспорта. Автобусы не ходили, а водителям пришлось оставлять свои машины прямо на дороге.

Жителей города призвали по возможности работать из дома. Из-за снегопада закрыли некоторые школы.

IN PICTURES: Proof Swedes may actually be the toughest people on earth https://t.co/FSmuEcaQ3f #winter #snow #stockholm #snökanon pic.twitter.com/zVbPidxC0l