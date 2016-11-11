В ГСЧС заявили, что готовы к ликвидации последствий снегопада

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и "Укравтодор" готовы к ликвидации последствий снегопада, который ожидается в западных и северных областях Украины 13 ноября.

В Украине ожидается сильній снегопад 13 ноября / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании межведомственного координационного штаба заявили председатель ГСЧС Николай Чечеткин и представитель "Укравтодора" Олег Федоренко.

Чечеткин сообщил, что для ликвидации последствий стихийного бедствия мобилизованы 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники. Они переведены в режим повышенной готовности.

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Также Чечеткин обратился с предложением к присутствующему на заседании вице-премьер-министру Геннадию Зубко: "Местным органам власти совместно с территориальными органами управления ГСЧС организовать круглосуточный мониторинг влияния неблагоприятной погоды на функционирование потенциально опасных объектов, объектов энергетики, больниц, объектов связи и других систем жизнеобеспечения".

"Укравтодору" совместно с Национальной полицией на заседании было поручено в случае необходимости принимать меры по перекрытию дорог для транспорта, чтобы предотвратить пробки.

В свою очередь, Федоренко сообщил, что "Укравтодор" накопил достаточно соли и песка, а также горюче-смазочных материалов для того, чтобы в интенсивном режиме чистить дороги от снега в течение 7-10 дней.

Также, по его словам, учитывая дефицит и устарелость собственной дорожной техники предприятий "Укравтодора", были заблаговременно заключены договоры с другими организациями для того, чтобы при необходимости привлечь дополнительную технику для очистки дорог от снега.

"Техника "Укравтодора", к сожалению, свой ресурс почти отработала. Поэтому мы заблаговременно заключили соответствующие договоры на привлечение 627 единиц мощной техники из других организаций", - сказал Федоренко.

Напомним, на выходных во многих регионах похолодает, в воскресенье на западе и в центре страны пройдет снег.