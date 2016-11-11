Из-за снегопада грузовикам ограничат въезд в Киев 13 ноября

В воскресенье, 13 ноября, из-за сильного снегопада грузовикам ограничат въезд в Киев с 07:00 до 13:00.

Из-за снегопада грузовикам ограничат въезд в Киев / УНИАН

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

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"Ожидается, что снежный покров достигнет 27 см. Поэтому мы должны обеспечить оперативное очищение улиц. При необходимости будет ограничиваться въезд крупногабаритного транспорта в город с 07:00 до 13:00 в воскресенье. Поэтому мы обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов", - сказал Пантелеев.

Он также подчеркнул о необходимости не пользоваться собственными автомобилями в период интенсивных снегопадов, чтобы избежать пробок.

Пантелеев также поручил руководителям ЖЭКов, "Киевзеленстрою", службам благоустройства обеспечить уборку на местах.

Напомним, на выходных во многих регионах похолодает, в воскресенье на западе и в центре страны пройдет снег.