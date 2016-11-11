На автодорогах Украины сегодня без осадков, на выходных пройдут дожди и снег

На украинских трассах в ближайшие дни температура поднимется до +12°, на выходных во многих регионах пройдут дожди и снег.

В воскресенье на автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +9°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, в Одесской области пройдет дождь, температура +5°...+11°. В воскресенье ожидаются осадки, до +12°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня переменная облачность, в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +2°... +9°. Завтра на этом маршруте дожди и снег, температура до +8°. В воскресенье по этому маршруту ожидается снегопад, температура в дороге -4°... +2°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +3°... +4°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать переменная облачность, температура +5°... +7°. В воскресенье синоптики прогнозируют дожди и снег, до +5°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +3°...+11°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье пройдут дожди и снег, до +9°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +3°… +8°. В субботу на этом маршруте пройдет дождь. В воскресенье снег, температура до 1 градуса мороза.

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