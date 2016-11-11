На автодорогах Украины сегодня без осадков, на выходных пройдут дожди и снег
На украинских трассах в ближайшие дни температура поднимется до +12°, на выходных во многих регионах пройдут дожди и снег.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +9°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, в Одесской области пройдет дождь, температура +5°...+11°. В воскресенье ожидаются осадки, до +12°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня переменная облачность, в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +2°... +9°. Завтра на этом маршруте дожди и снег, температура до +8°. В воскресенье по этому маршруту ожидается снегопад, температура в дороге -4°... +2°.
На выходных в Украине похолодает, в воскресенье во многих областях пройдет сильный снег (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +3°... +4°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать переменная облачность, температура +5°... +7°. В воскресенье синоптики прогнозируют дожди и снег, до +5°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +3°...+11°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье пройдут дожди и снег, до +9°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +3°… +8°. В субботу на этом маршруте пройдет дождь. В воскресенье снег, температура до 1 градуса мороза.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°