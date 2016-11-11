На выходных в Украине похолодает, в воскресенье во многих областях пройдет сильный снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных во многих регионах похолодает, в воскресенье на западе и в центре страны пройдет снег.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье пройдет снег, -4°...+1°.
Во Львове завтра снег, ночью -3°, днем +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, -2°...0°.
В Киевскую область идут метели: на выходных может выпасть до 25 сантиметров снега (видео)
В Луцке в субботу ночью -3°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -2°, днем 0°, снег.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье до +2°, пройдет снег.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +9°, днем +11°. В воскресенье 0°...+12°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье 0°...+4°, дождь.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье пройдет ливень, температура воздуха +2°...+8°.
В Симферополе завтра ясная погода, +7°...+13°. В воскресенье +2°...+16°, ливень.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье ливень, температура поднимется до +9°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье температура поднимется до +6°, дождь.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье +3°...+6°, ливень.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу сильный снегопад, температура до +1°. В воскресенье также ожидается снег, ночью -9°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью -3°, днем +5°. В воскресенье снег, ночью -4°, днем до -1°.
В Украине сегодня практически без осадков, теплее всего на юге - до +14° (карта)
В Трускавце в субботу ожидается небольшой дождь, температура до +3°. В воскресенье температура днем +1°, снег.
В Сваляве завтра дождь, +6°, в воскресенье сильный снегопад, температура воздуха -5° …-1°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°