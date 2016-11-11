На выходных в Украине похолодает, в воскресенье во многих областях пройдет сильный снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных во многих регионах похолодает, в воскресенье на западе и в центре страны пройдет снег.

В воскресенье в Украине ожидается снегопад / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье пройдет снег, -4°...+1°.

Во Львове завтра снег, ночью -3°, днем +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, -2°...0°.

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В Луцке в субботу ночью -3°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -2°, днем 0°, снег.

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье до +2°, пройдет снег.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +9°, днем +11°. В воскресенье 0°...+12°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье 0°...+4°, дождь.

Прогноз на 12 ноября / УНИАН

Прогноз на 13 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье пройдет ливень, температура воздуха +2°...+8°.

В Симферополе завтра ясная погода, +7°...+13°. В воскресенье +2°...+16°, ливень.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье ливень, температура поднимется до +9°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье температура поднимется до +6°, дождь.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье +3°...+6°, ливень.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу сильный снегопад, температура до +1°. В воскресенье также ожидается снег, ночью -9°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью -3°, днем +5°. В воскресенье снег, ночью -4°, днем до -1°.

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В Трускавце в субботу ожидается небольшой дождь, температура до +3°. В воскресенье температура днем +1°, снег.

В Сваляве завтра дождь, +6°, в воскресенье сильный снегопад, температура воздуха -5° …-1°.

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