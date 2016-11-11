В Китае более 30 тысяч человек пострадали от сильных снегопадов

11:33, 11 ноября 2016
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В китайской провинции Хубэй 8-9 ноября прошли сильные снегопады.

Снегопад в Китае / Reuters
Снегопад в Китае / Reuters

В результате пострадали более 30 тысяч жителей 32 волостей и поселков, административно подчиненных 5 уездам и городам, передает Xinhua.

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Из-за непогоды обрушились более 600 домов, в некоторых районах повреждены линии электропередачи.

Кроме того, от снегопада пострадали 367 га посевов, урожай на 36 га из них полностью уничтожен. В безопасные места были экстренно эвакуированы 49 человек.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, в белорусском Витебске с начала ноября выпало 16 см снега.

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