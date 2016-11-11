В Китае более 30 тысяч человек пострадали от сильных снегопадов

В китайской провинции Хубэй 8-9 ноября прошли сильные снегопады.

Снегопад в Китае / Reuters

В результате пострадали более 30 тысяч жителей 32 волостей и поселков, административно подчиненных 5 уездам и городам, передает Xinhua.

Читайте также Жителей Украины предупреждают о сильном снегопаде 13 ноября

Из-за непогоды обрушились более 600 домов, в некоторых районах повреждены линии электропередачи.

Кроме того, от снегопада пострадали 367 га посевов, урожай на 36 га из них полностью уничтожен. В безопасные места были экстренно эвакуированы 49 человек.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, в белорусском Витебске с начала ноября выпало 16 см снега.