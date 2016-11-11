Водителей призывают быть внимательными на дорогах из-за непогоды 13 ноября

10:24, 11 ноября 2016
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В воскресенье, 13 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах из-за непогоды / УНИАН
Водителей призывают быть внимательными на дорогах из-за непогоды / УНИАН

Во многих областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Киевскую область идут метели: на выходных может выпасть до 25 сантиметров снега (видео)

Поэтому правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными, во время движения неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.

"Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фонарями", - говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения.

Полиция призывает пешеходов быть крайне внимательными пешеходов и советует использовать в темное время суток световозвращающие элементы.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в Украину ворвется циклон из Италии.

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