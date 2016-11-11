Водителей призывают быть внимательными на дорогах из-за непогоды 13 ноября
В воскресенье, 13 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Во многих областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В Киевскую область идут метели: на выходных может выпасть до 25 сантиметров снега (видео)
Поэтому правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными, во время движения неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.
"Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фонарями", - говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения.
Полиция призывает пешеходов быть крайне внимательными пешеходов и советует использовать в темное время суток световозвращающие элементы.
Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в Украину ворвется циклон из Италии.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°