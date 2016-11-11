В Беларуси зафиксировали "снежный" рекорд

09:33, 11 ноября 2016
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В белорусском Витебске с начала ноября выпало 16 см снега.

В Витебске выпало 16 см снега / news.tut.by
В Витебске выпало 16 см снега / news.tut.by

Таким образом, в городе побит рекорд почти 70-летней давности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.

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Предыдущий максимум высоты снежного покрова был зафиксирован в 1947 году - тогда 10 ноября в городе было 11 см снега.

"Зима пришла к нам очень рано. Уже 31 октября среднесуточная температура опустилась ниже нуля - это на две недели раньше обычного. Кроме того, за 10 дней ноября циклоны высыпали на регион месячную норму осадков (44-49 мм). Самые обильные снегопады отмечались 6-7 ноября. Сегодня утром высота снежного покрова по области составляла от 9 см в Орше до 26 см в Езерищах. Следует отметить, что 9 см снега - это показатель характерный для середины декабря, а 26 см накапливается лишь к концу зимы", - говорят в областном гидрометцентре.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, во многих областях Украины ожидаются сложные погодные условия.

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