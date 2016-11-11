В Киеве сегодня без осадков, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 ноября, в столице днем до +4°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный, до 4.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.

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