В Украине сегодня практически без осадков, теплее всего на юге - до +14° (карта)

08:02, 11 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.

УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +4°. Ветер западный, до 4.1 м/с.

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Во Львове 11 ноября переменная облачность, температура воздуха днем +6°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня дождь. Температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +5°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +9°, ветер переменный, до 2.4 м/с.

УНИАН
На юге до +14° /УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +4°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +7°. Ветер западный и юго-западный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +11°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

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В Северодонецке без осадков, температура днем +9°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.

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