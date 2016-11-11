В Украине сегодня практически без осадков, теплее всего на юге - до +14° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.
В столице сегодня без осадков, днем +4°. Ветер западный, до 4.1 м/с.
В Украину ворвется циклон из Италии: принесет обильные снегопады с метелями
Во Львове 11 ноября переменная облачность, температура воздуха днем +6°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня дождь. Температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +5°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +9°, ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +4°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +7°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +11°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Киевскую область идут метели: на выходных может выпасть до 25 сантиметров снега (видео)
В Северодонецке без осадков, температура днем +9°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°