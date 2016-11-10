В Украину ворвется циклон из Италии: принесет обильные снегопады с метелями

В воскресенье, 13 ноября, в Украину ворвется циклон из Италии.

В Украину надвигается циклон из Италии / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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"Кто забыл, как должна выглядеть зима - генеральная репетиция состоится в воскресенье. Циклон из Италии ворвется в Украину, наскочит на холодный уже воздух, и южные средиземноморские дожди превратятся в обильные снегопады. Еще и с метелями", - говорится в ее сообщении.

Диденко отметила, что в воскресные снегопады более вероятны на западе и севере Украины, на остальной части территории страны - дожди.

Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 13 ноября, во многих областях Украины ожидаются сложные погодные условия. По Киеву ожидаются сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы.