В Киевскую область идут метели: на выходных может выпасть до 25 сантиметров снега (видео)

Вскоре снега придут и в Украину.

Уже на выходных в Киевской области, по прогнозам синоптиков, метели и гололедица. Снега обещают до 25 сантиметров.

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Чрезвычайники советуют быть крайне осторожными.

Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 13 ноября, во многих областях Украины ожидаются сложные погодные условия. По Киеву ожидаются сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы.