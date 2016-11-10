В Киевскую область идут метели: на выходных может выпасть до 25 сантиметров снега (видео)

18:44, 10 ноября 2016
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Вскоре снега придут и в Украину.

Уже на выходных в Киевской области, по прогнозам синоптиков, метели и гололедица. Снега обещают до 25 сантиметров.

Синоптики предупредили украинцев о сильных снегопадах

Чрезвычайники советуют быть крайне осторожными.

Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 13 ноября, во многих областях Украины ожидаются сложные погодные условия. По Киеву ожидаются сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы.

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