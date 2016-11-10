Жителей Украины предупреждают о сильном снегопаде 13 ноября

В воскресенье, 13 ноября, во многих областях Украины ожидаются сложные погодные условия.

Во многих областях Украины 13 ноября ожидается сильный снег / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"13 ноября активный циклон обусловит сложные погодные условия: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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Также в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди.

По Киеву 13 ноября также ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.