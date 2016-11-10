В Киеве завтра без осадков, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер западный, до 4.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.

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