В Киеве завтра без осадков, днем до +4°

19:00, 10 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +4°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра практически без осадков

Ветер западный, до 4.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.

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