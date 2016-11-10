Завтра в Украине практически без осадков, теплее всего на юге - до +14° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.
В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +4°. Ветер западный, до 4.1 м/с.
Во Львове 11 ноября переменная облачность, ночью -1°, днем +6°. Ветер переменный, легкий.
На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра практически без осадков
В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер западный и юго-западый, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.5 м/с.
В Симферополе ливень. Температура ночью +2°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью 0°, днем +8°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°