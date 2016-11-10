Завтра в Украине практически без осадков, теплее всего на юге - до +14° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +14°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +4°. Ветер западный, до 4.1 м/с.

Во Львове 11 ноября переменная облачность, ночью -1°, днем +6°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, легкий.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер западный и юго-западый, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.5 м/с.

В Симферополе ливень. Температура ночью +2°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью 0°, днем +8°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер западный и юго-западный, до 8.2 м/с.

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