На Закарпатье уровень воды в реках поднялся на 6-8 метров

В Закарпатской области сегодня ночью зафиксировали пик наводнения.

Наводнение в Закарпатье / ГСЧС

Этой ночью метеорологи фиксировали на Закарпатье пик наводнения в нижних течениях Тисы, Латорицы, передает ТСН.

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Латорица возле Чопа поднялась больше, чем на 6 метров от нулевой отметки. Вода удерживается на поймах. Уровень Тисы поднялся на 8 метров.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет дождливо еще минимум сутки, впрочем, осадки будут умеренными.

Напомним, сегодня, 10 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.