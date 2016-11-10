На Закарпатье уровень воды в реках поднялся на 6-8 метров

16:03, 10 ноября 2016
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В Закарпатской области сегодня ночью зафиксировали пик наводнения.

ДСНС
Наводнение в Закарпатье / ГСЧС

Этой ночью метеорологи фиксировали на Закарпатье пик наводнения в нижних течениях Тисы, Латорицы, передает ТСН.

На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра практически без осадков

Латорица возле Чопа поднялась больше, чем на 6 метров от нулевой отметки. Вода удерживается на поймах. Уровень Тисы поднялся на 8 метров.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет дождливо еще минимум сутки, впрочем, осадки будут умеренными.

Напомним, сегодня, 10 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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