В Одесской области дожди затопили жилые дома

14:34, 10 ноября 2016
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В результате сильных ливней в нескольких районах Одесской области затоплены жилые дома.

УНИАН
В Одесской области дожди затопили жилые дома / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра практически без осадков

В частности, в пгт Великодолинское (Овидиопольский район) спасатели откачали из двора дождевую воду.

Сейчас спасатели оказывают помощь по откачке воды из частных домовладений в селе Новосельское Ренийского района.

Кроме того, в области два грузовых автомобиля в результате проседания грунта после дождя застряли на обочине дороги.

Напомним, сегодня, 10 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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