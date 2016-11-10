В результате сильных ливней в нескольких районах Одесской области затоплены жилые дома.

В Одесской области дожди затопили жилые дома / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, в пгт Великодолинское (Овидиопольский район) спасатели откачали из двора дождевую воду.

Сейчас спасатели оказывают помощь по откачке воды из частных домовладений в селе Новосельское Ренийского района.

Кроме того, в области два грузовых автомобиля в результате проседания грунта после дождя застряли на обочине дороги.

Напомним, сегодня, 10 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.