На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра практически без осадков
В четверг на автодорогах Украины пройдут дожди, в пятницу практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +17°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +4°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород практически без осадков, температура в дороге +2° … +4°. В пятницу на этом маршруте во Львовской области пройдет дождь, температура до +8°.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +17°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте в Донецкой области синоптики обещают дожди, температура до +11°.
В направлении Харькова пройдут дожди, местами с грозами. Температура в дороге до +13°. 11 ноября на этом направлении также ожидаются осадки, температура +5°… +7°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня синоптики обещают переменную облачность, +3° … +5°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +8°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°