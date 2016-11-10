На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра практически без осадков

13:00, 10 ноября 2016
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В четверг на автодорогах Украины пройдут дожди, в пятницу практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +17°.

УНИАН
Сегодня на автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +4°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород практически без осадков, температура в дороге +2° … +4°. В пятницу на этом маршруте во Львовской области пройдет дождь, температура до +8°.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +17°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте в Донецкой области синоптики обещают дожди, температура до +11°.

В направлении Харькова пройдут дожди, местами с грозами. Температура в дороге до +13°. 11 ноября на этом направлении также ожидаются осадки, температура +5°… +7°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня синоптики обещают переменную облачность, +3° … +5°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +8°. 

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