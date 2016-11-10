У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

12:18, 10 ноября 2016
861
0

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр подземных толчков находился в 96 км на северо-запад от города Кимбе. Глубина залегания очага землетрясения составила 446 км.

Информации пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, вечером 6 ноября в городе Кушинг (штат Оклахома, США) произошло разрушительное землетрясение магнитудой 5,0. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей