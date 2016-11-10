У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков находился в 96 км на северо-запад от города Кимбе. Глубина залегания очага землетрясения составила 446 км.

Информации пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, вечером 6 ноября в городе Кушинг (штат Оклахома, США) произошло разрушительное землетрясение магнитудой 5,0.