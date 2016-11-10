Снегопад парализовал движение в Москве, в аэропортах отменяют рейсы

11:32, 10 ноября 2016
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Около 100 авиарейсов отменили в Москве (РФ) из-за сильного снегопада, еще более 20 задержаны.

vk.com / Илья Кочуев
Снегопад в Москве / vk.com / Илья Кочуев

В течение дня синоптики прогнозируют в Москве облачную, ветреную и сырую погоду. Будет идти снег, мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах сильная гололедица, передает ТАСС.

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Сообщается, что в настоящий момент затруднено движение практически по всем крупным магистралям города.

Напомним, в августе в Москве был побит суточный рекорд по осадкам 129-летней давности.

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