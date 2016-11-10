В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

10:37, 10 ноября 2016
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В результате наводнения в Йоханнесбурге (провинция Гаутенг, Южная Африка) погибли не менее 6 человек.

twitter.com @bayhaus
Наводнение в ЮАР / twitter.com @bayhaus

Наводнение смыло автомобили, разрушило жилые дома. Несколько человек получили травмы и сейчас находятся в больнице, сообщает IOL.

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Из-за непогоды в Международном аэропорту имени О. Р. Тамбо многие рейсы были отменены или задержаны.

Больше всего от наводнения пострадали автодороги. Людям приходилось забираться на крыши автомобилей, поскольку вода доходила до окон. Водой с шоссе унесло более 150 машин.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в центре и на юге Вьетнама погибли 15 человек.

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