В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

В результате наводнения в Йоханнесбурге (провинция Гаутенг, Южная Африка) погибли не менее 6 человек.

Наводнение в ЮАР / twitter.com @bayhaus

Наводнение смыло автомобили, разрушило жилые дома. Несколько человек получили травмы и сейчас находятся в больнице, сообщает IOL.

Читайте также Сильные дожди затопили север Мексики

Из-за непогоды в Международном аэропорту имени О. Р. Тамбо многие рейсы были отменены или задержаны.

Больше всего от наводнения пострадали автодороги. Людям приходилось забираться на крыши автомобилей, поскольку вода доходила до окон. Водой с шоссе унесло более 150 машин.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в центре и на юге Вьетнама погибли 15 человек.