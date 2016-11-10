Жителей Украины предупреждают о сильных дождях и ветре

Сегодня, 10 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Жителей Украины предупреждают о сильных дождях / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуации (ГСЧС).

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"10 ноября в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди, ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждают о сильных снегопадах в конце недели в северных и центральных областях Украины.