В Киеве сегодня пройдет дождь со снегом, днем до +4°
Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября в столице днем до +4°, вечером пройдет дождь со снегом.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°
Сегодня солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 16:18.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 ноября, на юге, востоке и в центре Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 62 %
Давление: 763 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
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