В Киеве сегодня пройдет дождь со снегом, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября в столице днем до +4°, вечером пройдет дождь со снегом.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 16:18.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 ноября, на юге, востоке и в центре Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.

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