В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 ноября, на юге, востоке и в центре Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.
В столице сегодня возможен снег с дождем, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°
Во Львове 10 ноября переменная облачность, температура воздуха днем +3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +2°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +7°, ветер переменный, до 9.1 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +14°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +18°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 11.5 м/с.
В Днепре ливень. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +15°. Ветер восточный и юго-западный, до 12.0 м/с.
В Краматорске в четверг дождь, днем +16°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Синоптики предупредили украинцев о сильных снегопадах
В Северодонецке ливень, температура днем +17°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°