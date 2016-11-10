В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 ноября, на юге, востоке и в центре Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди со снегом / УНИАН

В столице сегодня возможен снег с дождем, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 10 ноября переменная облачность, температура воздуха днем +3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +2°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +7°, ветер переменный, до 9.1 м/с.

Теплее всего будет на юге / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +14°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +18°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 11.5 м/с.

В Днепре ливень. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +15°. Ветер восточный и юго-западный, до 12.0 м/с.

В Краматорске в четверг дождь, днем +16°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

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В Северодонецке ливень, температура днем +17°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.0 м/с.

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