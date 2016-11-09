Затопленные машины и поваленные деревья: Одессу парализовала непогода (фоторепортаж)

Сегодня, 9 ноября, ливень подтопил ряд одесских улиц.

Затопленные улицы Одессы / odpublic.net

Об этом сообщает Одесский паблик со ссылкой на очевидцев.

По их словам, подтопило улицы Вильямса, Пушкинскую и Армейскую.

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Из-за непогоды в городе затруднено движение автотранспорта, пробки достигли 9 баллов.

Напомним, недавний шторм в Одесской области повалил более 2,8 тысяч деревьев.