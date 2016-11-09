Синоптики предупредили украинцев о сильных снегопадах

17:56, 9 ноября 2016
13219
0

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в конце недели в северных и центральных областях Украины.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр сообщил на своей странице в Facebook.

Укргидрометцентр прогнозирует в Украине на 3 ноября небольшой снег и дождь

"Под конец недели в Украине начнет снежить! В ближайшие дни температура в Украине немного снизится и осадки перейдут из дождя в мокрый снег и снег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество и интенсивность будут отличаться в зависимости от территории, однако в северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине объявлено штормовое предупреждение на 10 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей