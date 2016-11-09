Синоптики предупредили украинцев о сильных снегопадах

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в конце недели в северных и центральных областях Украины.

REUTERS

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр сообщил на своей странице в Facebook.

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"Под конец недели в Украине начнет снежить! В ближайшие дни температура в Украине немного снизится и осадки перейдут из дождя в мокрый снег и снег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество и интенсивность будут отличаться в зависимости от территории, однако в северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине объявлено штормовое предупреждение на 10 ноября.