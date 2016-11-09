На завтра синоптики обещают жителям Украины дожди и сильный ветер (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.

В Украине пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь со снегом, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 10 ноября переменная облачность, ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +3°, днем +7°, ветер переменный, свежий.

На юге до +18° / УНИАН

В Харькове в среду ливень, температура ночью +2°, днем +14°. Ветер ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +1°, днем +14°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Симферополе дождь. Температура ночью +6°, днем +18°. Ветер восточный и юго-западный, до 11.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +4°, днем +15°. Ветер восточный и юго-западный, до 12.0 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +16°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.

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В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +5°, днем +17°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.0 м/с.

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