На завтра синоптики обещают жителям Украины дожди и сильный ветер (карта)

18:30, 9 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.

УНИАН
В Украине пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь со снегом, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°

Во Львове 10 ноября переменная облачность, ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +3°, днем +7°, ветер переменный, свежий.

УНИАН
На юге до +18° / УНИАН

В Харькове в среду ливень, температура ночью +2°, днем +14°. Ветер ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +1°, днем +14°. Ветер переменный, до 5.2 м/с. 

В Симферополе дождь. Температура ночью +6°, днем +18°. Ветер восточный и юго-западный, до 11.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +4°, днем +15°. Ветер восточный и юго-западный, до 12.0 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +16°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.

Юг Австралии охватили лесные пожары

В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +5°, днем +17°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.0 м/с.

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