На завтра синоптики обещают жителям Украины дожди и сильный ветер (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.
В Киеве завтра пройдет дождь со снегом, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°
Во Львове 10 ноября переменная облачность, ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +3°, днем +7°, ветер переменный, свежий.
В Харькове в среду ливень, температура ночью +2°, днем +14°. Ветер ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +1°, днем +14°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
В Симферополе дождь. Температура ночью +6°, днем +18°. Ветер восточный и юго-западный, до 11.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +4°, днем +15°. Ветер восточный и юго-западный, до 12.0 м/с.
В Краматорске в четверг пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +16°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.
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В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +5°, днем +17°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°