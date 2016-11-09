Завтра в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +4°

19:00, 9 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября в столице пройдет дождь со снегом, температура воздуха днем +4°.

УНИАН
В Киеве ожидается дождь со снегом / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°

Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:04, а зайдет в 16:18.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.

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