Завтра в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября в столице пройдет дождь со снегом, температура воздуха днем +4°.

В Киеве ожидается дождь со снегом / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:04, а зайдет в 16:18.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября во многих регионах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +18°.

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