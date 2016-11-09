На Закарпатье ликвидировали последствия непогоды

На Закарпатье полностью ликвидировали последствия непогоды, которая царила в регионе в течение последних дней.

Последствия непогоды на Закарпатье / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По состоянию на 9 ноября в Закарпатской области не было фактов подтопления жилых домов, дворов и сельхозугодий.

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С начала работ по ликвидации последствий непогоды спасатели откачали около 6136 куб. м воды с 50 домохозяйств и двух подвалов (детский сад и база отдыха).

Также завершены работы по восстановлению водоснабжения в городе Перечин.

Напомним, в среду, 9 ноября, на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках.