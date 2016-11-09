В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 ноября

В четверг, 10 ноября, во многих областях ожидаются порыве ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"10 ноября в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди; ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. На юге столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет гораздо прохладнее - до +6°.