На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°

Сегодня и завтра на украинских трассах пройдут дожди. Теплее всего будет на востоке - до +16°.

На украинских трассах пройдут дожди / blog.drive24.co.uk

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +6°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, также ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют дожди, температура в дороге +4° … +7°. В среду на этом маршруте практически без осадков, температура до +6°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +16°, ожидаются дожди. Завтра на данном маршруте синоптики также обещают осадки, температура до +15°.

В направлении Харькова ливни. Температура в дороге до +10°. 10 ноября на этом направлении также ожидаются осадки, температура +4°… +14°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня синоптики обещают дожди, +5° … +6°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +5°.

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