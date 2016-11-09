На автодорогах Украины пройдут дожди, на востоке температура до +16°
Сегодня и завтра на украинских трассах пройдут дожди. Теплее всего будет на востоке - до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +6°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, также ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют дожди, температура в дороге +4° … +7°. В среду на этом маршруте практически без осадков, температура до +6°.
В Украине сегодня пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +16°, ожидаются дожди. Завтра на данном маршруте синоптики также обещают осадки, температура до +15°.
В направлении Харькова ливни. Температура в дороге до +10°. 10 ноября на этом направлении также ожидаются осадки, температура +4°… +14°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня синоптики обещают дожди, +5° … +6°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°