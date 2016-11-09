В результате наводнения на Гаити погибли 10 человек

12:10, 9 ноября 2016
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Не менее 10 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными дождями на Гаити.

Reuters
Reuters

Ливни привели к наводнениям и оползням в 15 муниципалитетах страны, сообщает The Weather Channel.

В результате наводнения во Вьетнаме погибли 15 человек

Семь человек погибли в городе Кап-Аитьен, еще трое - в Жереми.

Страна до сих пор не оправилась от урагана "Мэттью", который буйствовал в октябре. По неофициальным данным, тогда на Гаити погибли 1000 человек, из них 13 - в результате вспышки холеры.

В общей сложности удар стихии затронул 2,8 млн жителей страны, из которых 1,4 млн теперь нуждаются в гуманитарной помощи.

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