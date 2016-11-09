Разрушительный торнадо пронесся в Новой Зеландии (фото)

Торнадо, который прошел в городе Охоп (остров Северный, Новая Зеландия), повредил многочисленные здания, повалил деревья и заборы.

Последствия торнадо в Новой Зеландии / Ohope Volunteer Fire Brigade

Об этом сообщает stuff.co.nz.

Читайте также В Италии в результате урагана с торнадо погибли два человека (видео)

По словам местных жителей, ветер был настолько сильным, что по звукам напоминал низко летящий самолет.

В результате торнадо в Охопе повреждены несколько домов, повалены заборы и деревья.

В понедельник на острове Северный прошли грозы, во время которых выпало до 50 мм осадков.

По прогнозам, в среду сильный дождь, переместится в Вестлэнд.

Напомним, в американском городе Вашингтон-Террас прошел торнадо, который полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий.