В результате наводнения в Албании погибли три человека

10:34, 9 ноября 2016
924
0

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Албании погибли три человека.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Службы спасения и армия были направлены на эвакуацию жителей пострадавших районов. Власти также распорядились закрыть школы.

Сильные дожди затопили север Мексики

Шоссе, которое связывает столицу страны Тирану с главным портом Дуррес, оказалось затоплено, в результате чего движение пришлось перенаправить.

Вода затопила несколько крупнейших предприятий Албании, склады и заводы которых находятся вдоль шоссе в Дуррес.

По прогнозам, далее стихия направится в центр и на юг страны.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в центре и на юге Вьетнама погибли 15 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей