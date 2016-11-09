В результате наводнения в Албании погибли три человека
В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Албании погибли три человека.
Об этом сообщает Reuters.
Службы спасения и армия были направлены на эвакуацию жителей пострадавших районов. Власти также распорядились закрыть школы.
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Шоссе, которое связывает столицу страны Тирану с главным портом Дуррес, оказалось затоплено, в результате чего движение пришлось перенаправить.
Вода затопила несколько крупнейших предприятий Албании, склады и заводы которых находятся вдоль шоссе в Дуррес.
По прогнозам, далее стихия направится в центр и на юг страны.
Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в центре и на юге Вьетнама погибли 15 человек.
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