В западных областях 9 ноября ожидается повышение уровней воды в реках

09:36, 9 ноября 2016
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В среду, 9 ноября, на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках.

УНИАН
В западных областях ожидается повышение уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

В частности, сегодня ожидается формирование максимальных уровней воды дождевого паводка:

- на р. Тиса величиной 180-230 см над нулем поста без негативных последствий;

- на р. Латорица - 650-700 см над нулем поста, ожидается затопление значительным слоем воды междудамбового пространства;

- на р. Днестр - 450-500 см над нулем поста, без негативных последствий;

- р. Прут - 90-120 см над нулем поста, без негативных последствий.

Кроме того, 10 ноября ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на р. Тиса возле города Чоп величиной 910-970 см над нулем поста, без негативных последствий.

Напомним, 9 ноября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет гораздо прохладнее - до +6°.

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