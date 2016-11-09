В западных областях 9 ноября ожидается повышение уровней воды в реках
В среду, 9 ноября, на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°
В частности, сегодня ожидается формирование максимальных уровней воды дождевого паводка:
- на р. Тиса величиной 180-230 см над нулем поста без негативных последствий;
- на р. Латорица - 650-700 см над нулем поста, ожидается затопление значительным слоем воды междудамбового пространства;
- на р. Днестр - 450-500 см над нулем поста, без негативных последствий;
- р. Прут - 90-120 см над нулем поста, без негативных последствий.
Кроме того, 10 ноября ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на р. Тиса возле города Чоп величиной 910-970 см над нулем поста, без негативных последствий.
Напомним, 9 ноября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет гораздо прохладнее - до +6°.
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