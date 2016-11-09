В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

08:30, 9 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 ноября, в столице днем до +6°, пройдет дождь.

lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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