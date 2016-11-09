В Украине сегодня пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.
В столице сегодня возможен дождь, днем +6°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°
Во Львове 9 ноября ливень, температура воздуха днем +4°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +3°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидаются осадки. Температура +4°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +14°, ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +12°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня практичсеки безоблачно. Температура днем +23°. Ветер южный и юго-западный, до 8.5 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +15°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +16°. Ветер юго-западный, до 7.0 м/с.
В Краматорске в среду пасмурно, днем +19°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
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В Северодонецке без осадков, температура днем +19°. Ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°