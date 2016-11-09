В Украине сегодня пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

08:00, 9 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.

В Украине сегодня пройдут дожди / eugene.kaspersky.it
В Украине сегодня пройдут дожди / eugene.kaspersky.it

В столице сегодня возможен дождь, днем +6°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

Во Львове 9 ноября ливень, температура воздуха днем +4°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +3°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидаются осадки. Температура +4°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +14°, ветер переменный, до 3.7 м/с.

УНИАН
На юге до +23° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +12°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня практичсеки безоблачно. Температура днем +23°. Ветер южный и юго-западный, до 8.5 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +15°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +16°. Ветер юго-западный, до 7.0 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, днем +19°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

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В Северодонецке без осадков, температура днем +19°. Ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.

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