Завтра в Киеве до +6°, синоптики обещают дождь

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 ноября, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +6°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +5°.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:03, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 ноября в Украине пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.