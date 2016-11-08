Завтра в Киеве до +6°, синоптики обещают дождь

19:00, 8 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 ноября, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +6°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +5°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:03, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 ноября в Украине пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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