Температурный контраст: завтра на юге Украины температура выше +20°, а на западе ночью заморозки (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 ноября в Украине пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +4°, днем +6°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
Во Львове 9 ноября ливень, ночью -1°, днем +4°. Ветер переменный, слабый.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.
В Виннице в среду ливень. Температура ночью +2°, днем +4°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +6°, днем +14°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в среду ливень, температура ночью +11°, днем 12°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +11°, днем +15°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +15°, днем +23°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +10°, днем +16°. Ветер юго-западный, до 7.0 м/с.
В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +13°, днем +19°, ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +13°, днем +19°. Ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°