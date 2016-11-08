Температурный контраст: завтра на юге Украины температура выше +20°, а на западе ночью заморозки (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 ноября в Украине пройдут дожди. На юге днем столбик термометра поднимется аж до +23°, на западе будет намного прохладнее - до +6°.

В большинстве регионов завтра пройдут дожди / tivasyk.info

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +4°, днем +6°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Во Львове 9 ноября ливень, ночью -1°, днем +4°. Ветер переменный, слабый.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°. Ветер восточный и южный, до 4.9 м/с.

В Виннице в среду ливень. Температура ночью +2°, днем +4°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +6°, днем +14°, ветер переменный, слабый.

В Харькове в среду ливень, температура ночью +11°, днем 12°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +11°, днем +15°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +15°, днем +23°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +10°, днем +16°. Ветер юго-западный, до 7.0 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +13°, днем +19°, ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +13°, днем +19°. Ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.

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