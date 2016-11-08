В штате Новый Южный Уэльс одновременно горят около 50 лесных пожаров.

Юг Австралии охватили лесные пожары / Reuters

Больше всего пострадали районы населенных пунктов Порт Стивенс и Сеснок, сообщает Reuters.

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Огонь, распространению которого способствует сухая погода и ветер, угрожает Сиднею. По словам спасателей, в таких условиях пожар может вспыхнуть лишь от "одной искры".

На данный момент с огнем борются более тысячи пожарных.

Напомним, лесной пожар в американском штате Джорджия распространился на площадь более 1200 га.