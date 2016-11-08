На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В течение 8-9 ноября в западных областях ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, 8-9 ноября на реке Латорица вода может подняться до значения 650-700 см (уровень воды на 14:00 7 ноября составил 355 см), ожидается затопление междудамбового пространства.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°
8 ноября на реке Боржава уровень воды может подняться до 570-620 см с последующим подтоплением сельхозугодий в Иршавском и Виноградовском районах, автодороги Виноградово-Шаланки и Рогатин-Рахов, жилых домов в селе Великие Комяты.
8-9 ноября в Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 2-3 м без негативных последствий.
Напомним, из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районах Закарпатской области сошел оползень объемом 150 куб. м.
Погода в Украине
-
Винница+13°... +8°
-
Днепр+30°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+14°... +9°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+36°... +20°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+28°... +13°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+30°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +17°
-
Херсон+30°... +13°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +10°
-
Чернигов+18°... +10°
-
Черновцы+16°... +9°