На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках

14:39, 8 ноября 2016
705
0

В течение 8-9 ноября в западных областях ожидается повышение уровней воды в реках.

УНИАН
На западе ожидается повышение уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 8-9 ноября на реке Латорица вода может подняться до значения 650-700 см (уровень воды на 14:00 7 ноября составил 355 см), ожидается затопление междудамбового пространства.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

8 ноября на реке Боржава уровень воды может подняться до 570-620 см с последующим подтоплением сельхозугодий в Иршавском и Виноградовском районах, автодороги Виноградово-Шаланки и Рогатин-Рахов, жилых домов в селе Великие Комяты.

8-9 ноября в Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 2-3 м без негативных последствий.

Напомним, из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районах Закарпатской области сошел оползень объемом 150 куб. м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
750 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей