На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках

В течение 8-9 ноября в западных областях ожидается повышение уровней воды в реках.

На западе ожидается повышение уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 8-9 ноября на реке Латорица вода может подняться до значения 650-700 см (уровень воды на 14:00 7 ноября составил 355 см), ожидается затопление междудамбового пространства.

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8 ноября на реке Боржава уровень воды может подняться до 570-620 см с последующим подтоплением сельхозугодий в Иршавском и Виноградовском районах, автодороги Виноградово-Шаланки и Рогатин-Рахов, жилых домов в селе Великие Комяты.

8-9 ноября в Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 2-3 м без негативных последствий.

Напомним, из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районах Закарпатской области сошел оползень объемом 150 куб. м.